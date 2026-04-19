Caduta in moto lungo la Sp62, soccorso un giovane di 21 anni

Intervento del Soccorso Bellanese, il motociclista trasportato all’ospedale in codice giallo

Pochi minuti dopo altro incidente in moto sulla Sp72 a Perledo, soccorsa una donna di 67 anni

PARLASCO – Incidente lungo la Strada Provinciale 62 della Valsassina, nel comune di Parlasco, poco dopo le ore 12 di oggi, domenica 19 aprile. La macchina dei soccorsi si è attivata per un ragazzo di 21 anni caduto in moto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Soccorso Bellanese che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il giovane all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).

Poco prima delle ore 14, i soccorsi sono intervenuti per un’altra caduta in moto, questa volta lungo la Sp72 a Perledo. Coinvolta una donna di 67 anni che è stata trasportata all’ospedale di Gravedona da un ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello in codice giallo (mediamente critico)