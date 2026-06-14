Caduta massi alla base del San Martino: intervento dei Vigili del Fuoco

Piccolo smottamento lungo il sentiero di accesso alla falesia Lariosauro

Sul posto Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e un’ambulanza della Croce Rossa: nessuna persona risulterebbe coinvolta

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, domenica, alla base del Monte San Martino, in prossimità della falesia Lariosauro, a seguito della caduta di alcuni massi causata da un piccolo smottamento.

L’allarme è scattato intorno alle 9 e sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco. Dopo le prime verifiche è stato accertato che né la strada sottostante né la linea ferroviaria sono state interessate dal distacco.

Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco ha quindi raggiunto la zona interessata per effettuare un sopralluogo alla base della frana, che ha coinvolto il sentiero di accesso alla falesia.

Allertati in via precauzionale anche un’ambulanza della Croce Rossa e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della stazione di Lecco.

Secondo le informazioni disponibili, nessuna persona sarebbe rimasta ferita o coinvolta nell’evento.