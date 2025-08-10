Caduta sui monti sopra Valmadrera, intervento dell’elisoccorso

Una persona trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como

L’allarme intorno alle 10 di stamattina, domenica

VALMADRERA – L’allarme è scattato stamattina, domenica 10 agosto, intorno alle ore 10, per un escursionista di 68 anni caduto sui monti sopra Valmadrera. Stando a quanto appreso l’uomo è scivolato nel tratto terminale del Sentiero delle Vasche.

E’ stato raggiunto dalla squadra del Centro operativo del Bione con una sanitaria del CNSAS, a cui si sono aggiunti quattro tecnici. Dopo essere stato immobilizzato e imbarellato, è stato trasportato fino a una zona idonea per il recupero da parte dell’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento si è concluso alle 12. Presenti anche i Vigili del fuoco.

Fortunatamente la persona vittima della disavventura non sarebbe in pericolo di vita, una volta recuperata e trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (mediamente critico).