Caduta sui sentieri sopra Carenno, intervento dei soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, domenica

CARENNO – Soccorsi allertati nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, per una persona caduta mentre stava percorrendo i sentieri tra Carenno e Forcella Alta, ai piedi del Monte Tesoro.

Intorno alle ore 13.30 mobilitati i tecnici del Soccorso Alpino e un’ambulanza dei Volontari di Soccorso di Calolziocorte. Sul posto anche una squadra SAF dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco, intervenuta in supporto al Soccorso Alpino. La persona è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) e non sarebbe in pericolo di vita.