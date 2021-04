Calcio a 5. Il Lecco U19 chiude la regular season con una sconfitta

Al Palarogeno vince lo Sports Team per 5 a 1

Nel mirino dei blucelesti ora ci sono Play Off e Coppa Italia

ROGENO – La formazione Under 19 del Lecco chiude la regular season del girone C con una sconfitta interna per 5-1 contro lo Sports Team. Già certi del primo posto nel girone, conquistato domenica scorsa vincendo il derby contro i Saints Pagnano, i giovani blucelesti sono incappati nella prima sconfitta stagionale dopo uno straordinario filotto di 11 successi consecutivi.

Onore al merito per quanto riguarda lo Sports Team, giunto al Palarogeno voglioso di mettere in mostra le proprie qualità, mentre dalla parte opposta i ragazzi del Lecco hanno inevitabilmente pagato i festeggiamenti e il carico di adrenalina accumulato nei giorni scorsi per aiutare la prima squadra di Serie B a preparare il big match di ieri contro il Leon.

Lo Sports Team ha chiuso il primo tempo avanti di due reti, portandosi poi sul 3-0 nella ripresa. Ferraro insacca il pallone del 3-1, ma resta questo l’unico gol di giornata dei padroni di casa. Altre due marcature ospiti e finale di 5-1 per lo Sports Team. Spazio ora alla preparazione dei playoff nazionali e della Coppa Italia che vedrà il Lecco protagonista, come testa di serie, a partire dai 16esimi di finale.