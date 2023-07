Calco, incidente lungo via Nazionale: due i mezzi coinvolti

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato, poco prima delle 11

Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e la Polizia locale intercomunale

CALCO – Incidente lungo la Statale a Calco questa mattina, sabato, poco prima delle 11. Due i mezzi coinvolti in un incidente la cui dinamica verrà ricostruita dagli agenti della Polizia locale intercomunale intervenuti sul posto per i rilievi.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la Passat stesse procedendo in direzione Calco centro sulla seconda corsia di sorpasso quando è avvenuto lo scontro con la Opel Corsa in marcia in senso opposto. L’impatto, quasi frontale, è stato molto violento.

La strada è stata chiusa al transito in direzione nord per permettere le operazioni di soccorso con il traffico deviato alla rotonda di Pomeo mentre le auto in marcia in direzione di Merate sono state lasciate passare seppur a bassissima velocità.

Sul posto due ambulanze, una della Croce Rossa di Galbiate e l’altra dei Volontari di Calolzio e i vigili del Fuoco. Tre le persone trasportate in ospedale in codice giallo (media gravità): la coppia a bordo della Opel e il conducente della Passat.

Inevitabili i disagi creati alla viabilità dall’incidente.