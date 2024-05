Calco: scontro auto – moto sulla Sp 56 ad Arlate

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì, dopo le 16

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e la polizia intercomunale

CALCO – Scontro auto moto nel pomeriggio di oggi, mercoledì, lungo via Nuova Provinciale ad Arlate. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio un’auto e una moto si sono scontrati violentemente lungo la Sp 56 all’altezza dell’intersezione con via Adda.

In base a quanto è stato possibile finora appurare i due mezzi viaggiavano in direzione contraria con l’impatto avvenuto mentre l’auto stava svoltando dalla provinciale verso la via laterale.

Ad avere la peggio, con una brusca caduta al suolo, il conducente della moto, le cui condizioni sono apparse, in un primo momento, molto serie tanto da allertare i soccorsi in codice rosso.

Sul posto si sono precipitati l’auto medica e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertati anche i Vigili del Fuoco oltre alla Polizia locale.

Dopo le prime cure prestate in loco, il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo.