Calco: scontro tra un’auto e un furgone in via Provinciale ad Arlate

E’ successo questa mattina, giovedì, intorno alle 9

Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e polizia locale

CALCO – Scontro tra un’auto e un furgone questa mattina, giovedì, intorno alle 9 nella frazione di Arlate. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Calco, ma in base a quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto l’auto di colore bianco si stava immettendo sulla Provinciale da via Lecco quando ha impattato contro un furgone in transito lungo la Sp 56.

L’urto è stato molto violento tanto che, in un primo momento, era stato lanciato l’allarme in codice rosso. Sul posto sono giunti le ambulanze, i Vigili del Fuoco e la polizia locale. Fortunatamente le condizioni di salute della donna alla guida dell’auto di colore bianco sono apparse da subito meno gravi del previsto e non è stato neppure necessario il trasporto per accertamenti in ospedale.