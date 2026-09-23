Calco: si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso Maria Luisa Riva

E’ un uomo del 1970 residente a Brivio: ieri sera stava tornando verso casa quando ha investito la calchese

Il pirata della strada si è costituito: ora dovrà spiegare perché non si è fermato a prestare soccorso a Maria Luisa Riva

CALCO – Si è costituito il pirata della strada che ieri sera, martedì 22 settembre, ha investito e ucciso Maria Luisa Riva, la donna di 83 anni che stava attraversando la Briantea sulle strisce pedonali all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che l’uomo, classe 1970, stesse viaggiando a bordo della sua auto di colore grigio lungo via San Vigilio, la SS 342, in direzione Brivio, paese dove risulta residente, quando avrebbe investito l’anziana. La donna si stava recando a piedi al Lazzaretto di San Maurizio, posto all’angolo tra via Garibaldi e via Calendoni, per partecipare alla messa organizzata come da tradizione dagli alpini in occasione del patrono.

Purtroppo non c’è mai arrivata. Maria Luisa Riva è stata sbalzata a terra dall’urto con l’auto rovinando al suolo in condizioni apparse, fin dall’inizio, molto gravi. Trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni in codice rosso, la donna, residente in paese, è morta poco dopo il ricovero. I militari dell’Arma insieme agli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio (mobilitati come servizio d’ordine per la manifestazione di San Maurizio e intervenuti subito a supporto dei Carabinieri) hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità del conducente dell’auto pirata, acquisendo anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Il pirata della strada li ha anticipati di poco, presentandosi di sua sponte in caserma per fornire la propria ricostruzione di quanto accaduto, cercando di motivare i motivi della fuga.

Le indagini sono ancora in corso anche al fine di capire quali provvedimenti prendere nei confronti dell’investitore.