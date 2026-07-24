Calco, s’infortuna mentre taglia una pianta nel bosco: soccorso 74enne

E’ successo questa mattina, venerdì, poco dopo le 9 ad Arlate

L’uomo, 74 anni, residente in paese, è stato trasportato in ospedale in codice giallo

CALCO – Stava tagliando un albero quando un tronco, molto pesante, è finito su una gamba, schiacciandola. Grande spavento questa mattina, venerdì 24 luglio, per un uomo di 74 anni rimasto ferito mentre stava effettuando delle operazioni di pulizia del bosco in via Papa Giovanni XXIII, nella frazione di Arlate.

A lanciare l’allarme alcune persone residenti nella zona che hanno attivato la macchina dei soccorsi con l’invio sul posto, in codice giallo di un’ambulanza del Soccorso Cisanese e dell’autoinfermieristica. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Bergamo con i soccorritori verricellati nel bosco per poter prestare le prime cure all’infortunato.

Sul posto un’autopompa serbatoio (APS) e un fuoristrada del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Merate e una squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) del Comando di Lecco. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i soccorritori sanitari presenti sul posto, hanno trasportato l’uomo fino alla strada principale per affidarlo alle cure mediche del 118. Presenti anche i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Triangolo Lariano.

L’uomo, residente in paese, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic in codice giallo.