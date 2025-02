Calolzio, campagna ‘Tolleranza zero’ contro l’abbandono rifiuti. Già 15 multe

Il sindaco Ghezzi: “Nessuno sconto per gli autori di questi atti di inciviltà”

CALOLZIO – Mentre prosegue l’operazione per la sicurezza “Alto Impatto” sul territorio, promossa dalla Prefettura su richiesta del Comune di Calolziocorte, attraverso l’azione coordinata di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con un’ulteriore iniziativa, volta ad individuare i cittadini incivili che abbandonano sacchi di rifiuti lungo le strade della città o li conferiscono in maniera volutamente errata, per disattenzione o pigrizia.

“Oggi è iniziata la campagna “tolleranza zero” che prevede l’individuazione dei responsabili di questi atti di inciviltà – ha fatto sapere il sindaco Marco Ghezzi – Nella prima giornata sono già stati individuati ben 15 trasgressori che riceveranno la relativa sanzione. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale intende proseguire nella campagna di sensibilizzazione dei cittadini in modo particolare nelle scuole, anche se il fenomeno interessa fasce di popolazione di differenti età”.