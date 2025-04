Calolzio e Monte Marenzo dicono addio ad Alida Colombo, storica infermiera

Lavorò alla mutua di Calolzio e per una decina di anni con il dottor Oscar Zannini

Originaria di Monte Marenzo, la signora Colombo ha vissuto per oltre 60 anni a Calolzio

MONTE MARENZO/CALOLZIO – E’ morta all’età di 101 anni Alida Colombo vedova Valsecchi, infermiera presso la mutua di Calolziocorte (dopo aver preso il posto di Foitilia Rondalli andata in pensione) e infermiera per una decina di anni del dottor Oscar Zannini.

Originaria di Monte Marenzo (località Spaiano), era la seconda di sei figli. Un’infanzia non diversa da quella di tanti bimbi dell’epoca fatta di giochi semplici costruiti con materiali di recupero e vita di cortile. La signora Colombo ebbe la fortuna di frequentare la scuola fino alla 5^ elementare (cosa non scontata a quei tempi), per poi conseguire alcuni anni dopo il diploma di infermiera professionale che le diede l’opportunità di lavorare alla mutua, in centro Calolzio. Al lavoro ci andava in biciletta, da Monte Marenzo a Calolzio, e andava anche a fare le iniezioni a domicilio, sottolineando con orgoglio di non aver mai perso un giorno di lavoro. Per una decina di anni ha affiancato il dottor Oscar Zannini vittima del nazismo.

Alida Colombo lascia i figli Pietro con Anna Rosa e Mario con Rita, la nuora Leonia, le sorelle Lidia e Maria, la cognata Anna, gli affezionati nipoti e pronipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 23 aprile alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sala di Calolzio.