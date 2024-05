Calolzio. Imbrattata la sede della Lega: “Non cediamo alle intimidazioni”

Vandali hanno imbrattato l’esterno della sede della Lega in piazza Regazzoni

Piazza: “Si tratta di una vergognosa campagna di odio, frutto di un clima infame”

CALOLZIOCORTE – “Non cederemo alle vostre intimidazioni, potete continuare altre 100, 1000 volte a imbrattare e rovinare le nostre sedi! Per l’ennesima volta è toccato a Calolziocorte, presso la sede Lega – Calolziocorte e Val San Martino”.

A denunciare l’accaduto è stato il referente provinciale Daniele Butti, all’indomani dell’incursione dei soliti ignoti che hanno imbrattato con delle scritte l’esterno delle sede calolziese della Lega.

“La Democrazia, a voi sconosciuta, è poter avere visioni, pensieri e idee differenti senza che esse debbano essere represse con atti intimidatori. Perché di questo parliamo, gridate tanto all’antifascismo quando poi i modi sono i medesimi – ha continuato Butti -. Complimenti, i casi sono due, o non vi rendete conto delle vostre azioni perché avete 5 anni, oppure sì ed allora vi consiglio un bel ripassino in storia prima di cimentarvi in azioni che politico non hanno proprio nulla. W la Democrazia… sempre!”

Parole di condanna anche dal consigliere regionale della Lega Mauro Piazza: “Apprendo che ancora una volta a Calolziocorte è stata vandalizzata la sezione della Lega dove la scritta spray nera con la A cerchiata sembra richiamare gli anarchici. Questo atto vandalico è particolarmente inaccettabile ed esprimo la più ferma condanna rispetto a fatti come questo. Si tratta di una vergognosa campagna di odio, frutto di un clima infame, che si sta concentrando nei confronti del nostro partito e dei nostri militanti attraverso gesti così vili e deprecabili come questo da parte di chi non ha altro argomento. La mia più grande vicinanza ai militanti della Lega di Calolziocorte e di tutta la Valle San Martino ed in particolare al segretario di sezione Luca Caremi”.