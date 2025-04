Calolzio. Incendio devasta abitazione, evacuate tre persone

Intervento urgente dei Vigili del Fuoco verso le 4 in via Sant’Antonio

Fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Salvato anche il cagnolino di famiglia

CALOLZIO – Squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenute nella notte per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento sito al secondo piano fuori terra dello stabile di Via Sant’Antonio nel comune di Calolziocorte.

L’incendio ha interessato in maniera significativa l’abitazione. Il personale operativo ha provveduto all’estinzione delle fiamme, alla ventilazione forzata dei locali e alla messa in sicurezza dell’intera area. Sono stati effettuati controlli negli ambienti adiacenti e sovrastanti per escludere la propagazione del rogo.

Vasto dispiegamento dei mezzi di soccorso intervenuti: in posto un’autopompaserbatoio (APS) dalla sede di Lecco, l’autoscala (AS) dalla sede di Lecco, un fuoristrada boschivo dalla sede di Lecco e l’autobotte pompa (ABP) dal distaccamento di Valmadrera

Durante le operazioni, tre persone sono state evacuate e affidate al personale sanitario del 118, che le ha accompagnate in ospedale per accertamenti precauzionali.

Nessuna delle persone coinvolte risulta in pericolo di vita. Messo in salvo anche il cane presente nell’abitazione.