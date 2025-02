Calolzio. Incidente in corso Europa, investita una donna

L’incidente è avvenuto questa mattina alle 10:15.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo

CALOLZIOCORTE – Momenti di apprensione questa mattina in corso Europa a Calolziocorte, dove una donna di 40 anni è stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:15 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un mezzo di soccorso avanzato, attivati dalla Soreu Laghi.

La donna, rimasta ferita nell’impatto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non critiche. Al momento non sono note le esatte circostanze dell’incidente: saranno le forze dell’ordine, presenti sul posto, a ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.