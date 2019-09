Calolzio, nuovo volto per il Palazzetto: “Ora possiamo andarne fieri”

L’amministrazione ‘inaugura’ il Palazzetto dopo i lavori di sistemazione

200 mila euro l’importo complessivo. Brini (Carpe Diem Calolzio) “Intervento che aspettavamo da tempo”

CALOLZIO – Un nuovo volto per il Palazzetto del Lavello, recentemente interessato da lavori di riqualifica e manutenzione. Dopo aver presentato i principali interventi l’amministrazione comunale ha pensato ad un piccolo momento di inaugurazione che si è svolto questo pomeriggio, venerdì, proprio sul campo da basket ‘tirato a lucido’.

Presenti il sindaco Marco Ghezzi con l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Gandolfi e l’assessore al Commercio Cristina Valsecchi, il gestore Roberto Stucchi e alcuni esponenti delle realtà sportive calolziesi.

200 mila euro l’importo complessivo dei lavori che, come spiegato da Gandolfi, hanno riguardato diverse criticità: “In due mesi abbiamo rifatto il tetto, che, come si ricorderà soffriva di importanti infiltrazioni, sistemato l’impianto di riscaldamento e rinnovato la pavimentazione del palazzetto. Sono state sostituite le strisce di protezione laterale e fatte opere di verniciatura che hanno interessato anche gli spogliatoi. Per questi, siamo in attesa delle nuove porte”.

Nell’importo rientrano anche lavori aggiuntivi tra i quali l’illuminazione esterna al palazzetto e la posa di un impianto fotovoltaico. “Ci piacerebbe anche mettere un nuovo tabellone segnapunti” ha aggiunto Gandolfi. “Sono veramente contento di questo intervento, ora possiamo andare fieri di questa struttura”.

“Ci troveremo tra poco a presentare il piano triennale delle opere pubbliche – ha aggiunto il sindaco Ghezzi – tanti interventi sono in programma ma certamente quelli dedicati allo sport saranno destinatari di risorse importanti. Tra gli obiettivi abbiamo quello di rifare il campetto da calcio con erba sintetica, necessario visto il recente rinnovamento degli altri campi grazie all’impegno dell’AC Calolzio”. Annunciato anche un intervento a Sala: “Ci piacerebbe realizzare una nuova palestra – ha detto il sindaco – ma prima vengono le scuole. Piano piano riqualificheremo tutta l’area”.

All’inaugurazione era presente anche Dario Brini presidente della Carpe Diem Calolzio Basket: “Aspettavamo da tempo questo intervento, il palazzetto era davvero in condizioni pietose. Ringrazio l’amministrazione e in particolare Dario Gandolfi per l’interesse e per l’operatività”.

GALLERIA FOTOGRAFICA