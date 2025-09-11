Calolzio. Paura per un anziano colto da malore in via Mazzini

Soccorsi al lavoro poco prima delle 12 di oggi, giovedì

CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi poco prima delle ore 12 di oggi, giovedì 11 settembre, a Calolziocorte, in via Mazzini, dove un uomo di 83 anni colpito da un malore, si è accasciato al suolo poco.

Sul posto anche l’assessore Cristina Valsecchi che si è occupata di gestire la viabilità in attesa dell’arrivo della Polizia Locale. L’uomo è stato caricato su un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).