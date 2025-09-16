Calolzio. Pedone investito al Lavello, intervento dei soccorsi

Coinvolta una donna di 63 anni che non sarebbe in gravi condizioni

Si sono registrati disagi alla viabilità

CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi a Calolziocorte poco prima delle ore 9 di oggi, martedì 16 settembre. Una donna di 63 anni è stata investita all’incrocio tra via Padri Serviti e via Lavello, nei pressi del santuario.

Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e gli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire la dinamica. Fortunatamente la donna non sarebbe in gravi condizioni. Si sono registrati alcuni disagi alla viabilità, complice anche la giornata di mercato.