Calolzio piange il professor Franco Corà, educatore appassionato e innovativo

Storico insegnante di educazione fisica della scuola media Manzoni, è morto all’età di 72 anni

Ha insegnato a centinaia di studenti a rompere gli schemi e pensare con la propria testa

CALOLZIOCORTE – E’ morto all’età di 72 anni il professor Franco Corà, storico insegnante di educazione fisica della Scuola Media Manzoni di Calolziocorte, oggi in pensione. Tanti gli studenti cresciuti sotto la sua ala (compreso il sottoscritto, erano i primi Anni ’90) che ancora ricordano quel suo modo innovativo e appassionato di insegnare una materia spesso troppo sottovalutata.

Con lui non si giocava a calcio, pallavolo o basket, ma a kyro-tennis o palla-ribattuta, studiava personalmente regole che rompessero schemi e automatismi degli sport tradizionali con l’unico scopo di aprire le menti di noi ragazzi, obbligarci a pensare, prendere decisioni con la nostra testa. Ricordo ancora come si arrabbiava quando qualcuno si sbracciava gridando “passa la palla”…

Noi, non ancora adolescenti, abituati solo a correre dietro a un pallone, a volte faticavamo a capirne il senso, ma la sua passione ti faceva intuire che quella non era una semplice lezione di ginnastica. Quando ancora non si parlava di fair-play o inclusione, lui metteva in pratica questi concetti quotidianamente, insegnandoli a noi studenti attraverso quei “giochi strambi”.

E poi, come dimenticare quella grande passione per la natura e la montagna. Quelle lezioni passate a capire come si legge una cartina con una bussola in mano, era la prima volta che sentivamo termini come azimut, zenit, nadir… Il tutto per preparaci a vivere avventure incredibili: ha avuto il coraggio di portare una classe intera in cima al Resegone (roba impensabile oggi), ricordo ancora la fatica. Il ritorno a Erve e poi ancora a piedi fino Calolzio. Arrivammo davanti al municipio che stava facendo buio tra gli sguardi perplessi dei genitori, ma nessuno disse nulla, forse vedendo la felicità nei nostri occhi.

Di cose ce ne sarebbero da raccontare: le gite al Rifugio Tavecchia o al Casera Vecchia di Varrone sotto la pioggia, il suo gruppo di studenti, fradicio ma compatto, i più allenati davano forza a chi restava indietro. Se riconosco qualche pianta dalle sue foglie o qualche costellazione è merito del prof Corà. Solo anni dopo ho capito che quelle erano lezioni di vita che oggi, a distanza di 30 anni, conservo come un regalo inestimabile.

Il professor Franco Corà lascia la moglie Adele, la sorella Paola con il marito Oscar, gli affezionati nipoti Simone, Emanuele, Alessandro e Davide, le cognate, i cognati, i parenti e tutti gli amici. I funerali saranno celebrati sabato 25 maggio alle ore 10 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte.