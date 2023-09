Calolzio piange Natalina Valsecchi, era la moglie di “Gianni del Lavello”

Moglie dello storico “Marascia” e mamma del vicesindaco Aldo Valsecchi, è scomparsa all’età di 99 anni

I funerali saranno celebrati sabato 9 settembre alle 16 nella chiesa del Santuario del Lavello

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte in lutto per la scomparsa di Natalina Valsecchi, moglie di Giovanni Valsecchi (morto nel 2016 all’età di 92 anni), conosciuto da tutti con il soprannome di “Marascia” o “Gianni del Lavello”. Natalina Valsecchi, mamma dell’attuale vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi, si è spenta all’età di 99 anni.

Natalina Valsecchi e il marito Gianni, persone conosciutissime a Calolzio, hanno segnato un’epoca grazie alla loro storica attività, il “Ristorante Lavello”, dove sono passate generazioni di affezionati clienti e hanno lavorato centinaia di persone tra la fine degli Anni ’50 e i primi Anni 2000. Oggi, lì vicino, c’è ancora un’osteria-locanda di famiglia che i discendenti hanno voluto chiamare con quel soprannome, “Marascia”, a cui è indissolubilmente legata la storia del Lavello e di Calolziocorte.

“Siamo tutti molto dispiaciuti e siamo vicini al vicesindaco Aldo Valsecchi – ha detto l’assessore Dario Gandolfi -. Oltre alla passione per la politica, io e Aldo Valsecchi condividiamo da anni un rapporto d’amicizia, quindi gli sono particolarmente vicino in questo momento di dolore”.

Natalina Valsecchi, proprio come era accaduto per il marito Gianni, se n’è andata nei giorni in cui si svolgono le celebrazioni per la Festa del Santuario del Lavello, un luogo speciale per tutta la famiglia e che ne ha contrassegnato la storia.

Lascia i figli Silvana, Ornella, Rosella e Aldo, la nuora Gabriella, i generi Stefano, Erminio e Roberto, gli affezionati nipoti e pronipoti e la piccola Letizia, la sorella Virginia, la cognata Piera, il cognato Tarcisio, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati sabato 9 settembre alle ore 16 nella chiesa del Santuario del Lavello; quindi proseguiranno per il cimitero locale. Non fiori, ma offerte al Santuario.