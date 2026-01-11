Calolzio, scomparso 47enne: ricerche in corso

Chiunque abbia informazioni utili deve mettersi in contatto con la stazione dei Carabinieri di Calolzio
CALOLZIOCORTE – Da ieri pomeriggio, sabato 10 gennaio, non si hanno sue notizie. Sono in corso le ricerche di Bruno Quadrio, 47 anni, residente a Calolziocorte, che allo stato attuale risulta scomparso.
L’ultima volta che è stato visto Quadrio, uomo calvo e dagli occhi scuri, indossava una tuta nera.
Chiunque lo veda o venga in contatto con lui è pregato di avvisare prontamente la Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte (al numero di telefono 0341.641069) o le altre forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche.