Calolzio. Scontro auto-moto in corso Europa, coinvolto un ragazzo di 18 anni

L’incidente intorno alle 13 di oggi, martedì 10 ottobre

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo

LECCO – Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita il ragazzino di 18 anni coinvolto in un incidente intorno alle 13 di oggi, martedì 10 ottobre, in corso Europa, all’altezza di via San Rocco sulla Lecco-Bergamo. Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un altro mezzo.

Subito è intervenuta un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, mentre l’assessore Cristina Valsecchi si è recata sul posto e si è occupata della gestione della viabilità in attesa dell’arrivo degli agenti della Polizia Locale che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).