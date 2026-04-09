Calolzio. Soccorsi all’alba in frazione Sala, 61enne trovato morto nella sua auto

E’ successo all’incrocio tra via Bergamo e via SS Cosma e Damiano

Inutili tutti i soccorsi, dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un malore

CALOLZIOCORTE – Era nella sua auto con la radio accesa e non rispondeva ad alcun richiamo. Purtroppo quando sono stati allertati i soccorsi, il 61enne di origine straniera era già morto. E’ successo all’alba di oggi, giovedì 9 aprile, a Calolziocorte. Erano passate da poco le ore 5, quando è stata notata l’auto ferma all’incrocio tra via Bergamo e via Santi Cosma e Damiano nella frazione Sala.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per il 61enne, però, non c’era già più nulla da fare se non constatare il decesso. Dalle prime informazioni apprese sul posto potrebbe trattarsi di un malore fatale. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza i contorni dell’accaduto.