Calolziocorte. Aggredito uomo di 35 anni: è in gravi condizioni

L’aggressione è avvenuta alle 16.30 circa in viale Guglielmo Marconi a poche decine di metri dal Comune. Vittima del pestaggio anche una seconda persona presa a pugni

Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine

CALOLZIOCORTE – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Calolziocorte, dove un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un episodio di violenza, mentre una seconda parsona è stata presa a pugni in faccia. L’allarme è scattato alle 16:32 in viale Guglielmo Marconi a poche decine di metri dal Comune, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato, entrambi in codice rosso. L’uomo accoltellato è stato immediatamente assistito e trasportato d’urgenza in ospedale con un trauma al volto e ferite da arma bianca ad un arto inferiore. Non sono ancora chiare le circostanze dell’accaduto, ma da quanto è emerso la lite avrebbe coinvolto quattro persone con i due aggressori che subito dopo il pestaggio si sono allontanati verso via Dante.

I Carabinieri intervenuti sul posto sono al lavoro per ricostruire nei minimi dettagli l’accaduto e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. A terra sono state rinvenute evidenti tracce di sangue, con le condizioni della vittima dell’accoltellamento che restano serie pur non essendo in pericolo di vita.

Al momento non si escludono ipotesi sulle cause dell’aggressione, mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per individuare i responsabili anche attraverso eventuali filmati di videosorveglianza. Sul posto presenti anche gli agenti di Polizia Locale e gli assessori Luca Caremi (Sicurezza) e Cristina Valsecchi.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ancora sotto shock per quanto avvenuto in pieno pomeriggio. Alcuni testimoni, ascoltati dai Carabinieri, hanno riferito di avere udito delle urla, poi la lite in cui è spuntato un coltello. Stando sempre alle testimonianze, il 35enne, parrebbe di origine straniera, sarebbe stato aggredito da più persone che si sarebbero poi dileguate a piedi lasciandolo a terra in una pozza di sangue. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Manzoni.