Vice presidente dell’Anc calolziese, era impegnato nel gruppo di volontariato legato all’associazione

CALOLZIO/OLGINATE – E’ grande il dolore per la morte di Claudio Bonacina, 72 anni, vice presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Calolzio, sezione guidata da Oscar Valsecchi. Residente a Olginate, si è spento nelle scorse ore a causa di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Claudio Bonacina era anche una colonna del gruppo di volontariato legato all’Anc di Calolzio: “Non si tirava mai indietro, una bravissima persona che teneva tantissimo a quello che faceva – ha ricordato il coordinatore Mario D’Alessio -. Aveva conservato dentro di sé l’anima del Carabiniere, perciò quando c’era da collaborare o serviva una mano per qualche manifestazione lui era sempre presente”.

Negli ultimi mesi stava seguendo il restauro della stele dell’Arma in memoria del Carabiniere Salvo D’Acquisto situata in corso Dante a Calolziocorte: “Si stava dedicando anima e corpo seguendo da vicino i lavori e il suo desiderio era sicuramente poter vedere la conclusione del restauro… Sicuramente la morte di Claudio lascia un grande vuoto nel nostro gruppo di volontari e nell’Anc di Calolziocorte”.

Anche l’amministrazione comunale, attraverso le parole dell’assessore Cristina Valsecchi, ha voluto far sentire la propria vicinanza ai famigliari di Claudio Bonacina: “Quando c’era bisogno, come amministrazione, sapevamo di poter contare sulla sua collaborazione e sul suo impegno. A nome dell’amministrazione voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore”.

Claudio Bonacina era anche un grande tifoso dell’Atalanta: “Hai scelto il giorno del 115° compleanno della tua amata Dea per andartene, dopo 20 trascorsi fianco a fianco nel nostro stadio – hanno ricordato gli amici via social -. Saluta gli altri nostri ragazzi che sono lassù ad aspettarti, continua a tifare forte con noi e aiutaci ad essere i guardiani della nostra fede”.

I funerali saranno celebrati a Valgreghentino domani, mercoledì 19 ottobre, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Villa San Carlo.