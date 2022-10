A metà anni ’90 aveva dato vita con il marito Enzo al bar gelateria Baobab

CALOLZIOCORTE – Ha lottato fino alla fine contro una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte, a soli 59 anni, di Cristina Perego, una donna molto conosciuta in città e non solo, per via dello storico bar gelateria Baobab che aveva aperto a metà anni ’90 con il marito Enzo Saguto.

Proprio in queste ore sono in tanti a ricordare il suo sorriso gentile che riservava a tutti i suoi clienti quando si trovava dietro il bancone del locale di corso Dante che, da quasi 30 anni, rappresenta un punto di incontro importante per giovani e adulti.

Cristina Perego si è spenta ieri, 11 ottobre, lasciando un vuoto nel cuore di quanti l’hanno conosciuta. Lascia il marito Enzo, la figlia Gloria con Sergio e l’affezionata nipote Chiara, il figlio Stefano con Stefania, la mamma Carla, la sorella Lella e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati a Calolziocorte giovedì 13 ottobre alle ore 10 nella chiesa arcipresbiterale.