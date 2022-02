Assembramenti durante le riprese di un video, Carabinieri in via Di Vittorio a Calolzio

Due interventi dei Carabinieri nel pomeriggio di domenica presso le case Aler a Foppenico

Assembramenti e schiamazzi, i condomini chiamano le forze dell’ordine per un gruppo di giovani che stava registrando un video musicale

CALOLZIOCORTE – Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 febbraio, cinque pattuglie del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco sono intervenute in due distinte occasioni a Calolziocorte, a seguito di richieste pervenute al 112, per assembramenti segnalati da alcuni condomini delle case Aler di via Di Vittorio.

I militari dell’Arma intervenuti hanno accertato che in quella via erano presenti alcuni giovani che stavano registrando un video musicale diffidandoli a non disturbare il vicinato con grida o schiamazzi. Nel secondo intervento oltre ai sette giovani autori del video sono stati trovati sul posto altri ragazzi, circa una decina, che si sono successivamente allontanati al sopraggiungere dei Carabinieri.

Nella stessa zona, già nelle scorso settimane, si erano registrate problematiche di ordine pubblico e violenza tra i giovani che avevano fatto scattare una serie di controlli da parte delle forze dell’ordine.