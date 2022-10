Nel pomeriggio di lunedì un macchina è stata avvolta dalle fiamme e un secondo mezzo è stato coinvolto

L’auto si trovava nel parcheggio del Poliambulatorio, a Sala. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio

CALOLZIOCORTE – Auto in fiamme nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre, nel parcheggio davanti al Poliambulatorio di Calolziocorte. I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti in via Bergamo, nella frazione Sala, per spegnere l’incendio che ha distrutto una macchina e ha interessato anche un secondo veicolo parcheggiato accanto.

In tanti hanno visto la colonna di fumo nero levarsi in cielo e hanno udito il botto causato dallo scoppio degli pneumatici. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte. Le fiamme si sono originate, probabilmente, a causa di un guasto.