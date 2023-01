Calolzio: auto si ribalta in via Toti, soccorsi due giovani

L’incidente nella primissima mattinata di oggi a Calolzio

Sull’auto due ventenni soccorsi dal 118 e dai Vigili del Fuoco

CALOLZIO – E’ arrivata poco dopo le 5 di questa mattina la chiamata ai soccorsi per un’incidente stradale accaduto in via Toti di Calolzio: un auto, con a bordo dei giovani, si è ribaltata sulla strada.

Due i ventenni rimasti all’interno (un terzo ragazzo è invece riuscito ad uscire dal veicolo in autonomia) che sono stati assistiti dal personale del 118 e dei Volontari di Calolzio supportati dai Vigili del Fuoco

I due sono stati poi trasportati in codice giallo all’ospedale a Lecco per le cure necessarie