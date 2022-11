Calolzio. Colpita da infarto, 67enne rianimata dai soccorsi

La donna è stata colpita da improvviso malore nella zona del Lavello

Rianimata sul posto, è stata trasportato in codice rosso all’ospedale

CALOLZIO – Attimi di grande preoccupazione quelli che si sono vissuti domenica pomeriggio a Calolzio per le condizioni di una donna che si è sentita improvvisamente male mentre si trovava nella zona del Lavello, in via De Gasperi.

La donna, 67 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 giunto in automedica e dai Volontari di Calolziocorte. Gli operatori sanitari hanno attuato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il battito cardiaco della donna.

Dopodiché, la 67enne è stata trasporta in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.