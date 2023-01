Calolzio dice addio a nonna Carmelina, aveva compiuto 100 anni a Natale

Originaria della Campania, Maria Bonvicino da 8 anni viveva in città

Domani, martedì 10 gennaio, saranno celebrati i funerali nella chiesa arcipresbiterale

CALOLZIOCORTE – Aveva compiuto 100 anni proprio il giorno di Natale, oggi la città di Calolziocorte piange la morte di Maria Bonvicino, vedova D’Antuono. Per tutti era nonna Carmelina, lascia 5 figli, 13 nipoti e 19 pronipoti.

Originaria di Battipaglia, Salerno, si è trasferita poi a Gragnano in provincia di Napoli. Sposata a 21 anni è andata ad abitare a Grazzanese in provincia di Caserta, nella fattoria del suocero e in paese ha lavorato come barista fino al 1958. A 22 anni era già mamma del primo figlio, a 33 anni ha partorito Romana, l’ultima dei 5 figli, sempre a Grazzanese. Poi si è trasferita con la famiglia a Milano, dove ha acquistato un bar in viale Monza.

Nonna Carmelina era residente a Calolziocorte da circa 8 anni, abitava in centro con la figlia Romana che, avendo un’attività lavorativa, si avvaleva del sostegno della sorella Maria. In occasione del traguardo dei cent’anni l’assessore Tina Balossi aveva portato a nonna Carmelina gli auguri dell’amministrazione e della città.

Nonna Carmelina lascia i figli Maria, Romana, Domenico e Giuseppe, le nuore, il genero, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati a Calolziocorte martedì 10 gennaio alle ore 10.30 nella Chiesa Arcipresbiterale.