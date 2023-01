Calolzio. Dopo la caduta del masso, resta chiusa fino a sabato via Favirano

La ditta incaricata sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza dopo la frana

Nel tardo pomeriggio di venerdì si farà un nuovo punto della situazione per capire se la strada potrà essere riaperta

CALOLZIOCORTE – La notizia è di poche ore fa: via Favirano, la strada che collega la frazione calolziese di Lorentino con la frazione Favirano di Torre de’ Busi, resterà chiusa almeno fino a sabato 14 gennaio. A renderlo noto è stata l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi.

La chiusura si è resa necessaria a causa di una frana avvenuta nel bosco sovrastante la strada e che ha causato il distaccamento di un masso che è piombato sulla carreggiata nel pomeriggio di martedì scorso.

Al momento una ditta incaricata sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza. Nel tardo pomeriggio di domani, venerdì, è previsto un nuovo aggiornamento sulla situazione per capire se la ditta incaricata riuscirà a terminare i lavori in modo da consentire la riapertura della strada.