Molto conosciuto in città, si è spento all’età di 78 anni

“Con tanto dolore la nostra associazione piange un grande volontario”

CALOLZIOCORTE – Città in lutto per la morte di Giuseppe Nava, storico Volontario del Soccorso di Calolziocorte che se n’è andato nelle scorse ore all’età di 78 anni. Originario di Calolzio, Giuseppe Nava era molto conosciuto, così come è molto conosciuta la sua numerosa famiglia.

Accanto a una vita di lavoro presso la ditta Bonaiti di Foppenico, Pepo (così era soprannominato) ha sempre portato avanti il suo impegno sociale come Volontario del Soccorso entrando nel gruppo pochissimi anni dopo la fondazione. “Una persona di poche parole, ma assolutamente buona e mite – ricorda chi l’ha conosciuto -. Era impossibile non andare d’accordo con lui”.

Colonna dei Volontari del Soccorso (nel 2018 in occasione della festa di Natale era stato premiato con il gruppo di volontari che avevano raggiunto i 75 anni di età), era anche un grande appassionato di viaggi. Malato da tempo è sempre rimasto legato a quella tuta arancione tanto che, durante i festeggiamenti dello scorso settembre per i 50 anni dell’associazione, aveva potuto assistere alla cerimonia di premiazione dalla finestra della sua abitazione in piazza Vittorio Veneto.

“Con grande dolore e dispiacere la nostra associazione piange un grande volontario, Giuseppe Nava, che ha prestato servizio per tanti anni e si stringe forte accanto alla moglie Lucia volontaria sempre presente nell’associazione” questo il messaggio di cordoglio dall’associazione di via Mazzini che ha espresso vicinanza anche al fratello Alessandro, a sua volta volontario.

I funerali saranno celebrati giovedì 3 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte.