Calolzio: esce di strada alla rotonda. Paura per un anziano

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, alla rotonda di via Padri Serviti

L’automobilista ha perso il controllo dell’auto che è finita sull’aiuola della rotonda sbattendo contro i cartelli stradali

CALOLZIO – E’ uscito fuori di strada sbattendo contro i cartelli stradali. Paura oggi, venerdì, poco dopo le 11 per un uomo di 80 anni che ha perso il controllo dell’auto terminando violentemente la corsa fuori strada.

E’ successo alla rotonda all’intersezione tra la strada provinciale e via Padri Serviti, la strada che scende verso il Lavello. Ancora da appurare le cause all’origine dell’incidente, anche se potrebbe essersi trattato di un malore. Sul posto, per soccorrere l’uomo, si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Merate.

Allertati anche i carabinieri di Calolzio a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’uomo è stato trasportato per accertamenti in ospedale a Lecco.