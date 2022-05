Calolzio. Giovane infastidisce i passanti di notte: “Fate attenzione”

Anche l’assessore Cristina Valsecchi ha fatto lo spiacevole incontro

Più di uno gli episodi segnalati: “Senza fare inutili allarmismi, però mi sembra importante avvertire i cittadini”

CALOLZIOCORTE – A mettere in guardia i cittadini è l’assessore del comune di Calolzio Cristina Valsecchi che, nelle scorse notti, si è trovata faccia a faccia con un giovane che l’ha infastidita. E’ accaduto qualche giorno fa quando l’assessore, titolare di una pasticceria in centro città, in corso Dante, stava lavorando nel suo laboratorio.

“Erano circa le 2 di notte, quando ho sentito qualcuno che picchiava coi pugni sulla vetrina, sono corsa a vedere e c’era un ragazzo, all’apparenza giovane, che vedendo la luce accesa voleva a tutti i costi entrare in negozio – racconta -. Gli ho intimato di allontanarsi e ho chiamato le forze dell’ordine ma quando sono arrivate il ragazzo si era già allontanato”.

Altre segnalazioni sono giunte nei giorni successivi quando un giovane, verosimilmente sempre lo stesso, fermava le auto di passaggio sulla strada provinciale per chiedere soldi. Gli episodi sarebbero avvenuti sempre a notte fonda e si sarebbero risolti fortunatamente solo con un grande spavento: “Senza fare inutili allarmismi, però mi sembra importante avvertire i cittadini ed esortarli a fare attenzione, visto che sono stata coinvolta in prima persona”.