Calolzio. Grosso incendio a Rossino, in fiamme il tetto di un’abitazione

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì

Sei mezzi sul posto al lavoro per cercare di contenere le fiamme che hanno avvolto un tetto

CALOLZIOCORTE – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco stanno intervenendo in questo momento (ore 14) a Calolziocorte, nella frazione collinare di Rossino, in via Laurenziana.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 marzo, per un grosso incendio che si è sviluppato sul tetto di una abitazione situata sulla strada che unisce la frazione di Rossino con quella di Lorentino, all’altezza via Villaggio Piave. Sul posto stanno intervenendo sei mezzi tra autopompa, autoscala, autobotte, carro aria e mezzo del funzionario di guardia.