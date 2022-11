Da quasi 20 anni faceva parte dell’associazione. La donna si è spenta all’età di 53 anni

CALOLZIOCORTE – I Volontari del Soccorso di Calolziocorte piangono la morte di Cristina Radaelli morta all’età di 53 anni. Solo nelle scorse ore due altre associazione di volontariato del territorio, la Croce Rossa Valsassina e la Croce Rossa di Lecco, avevano subito un grave lutto con la morte a 53 anni di Edvige Cesana, oggi è toccato all’associazione calolziese guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni.

“Insieme a te è volato in cielo un altro pezzo del nostro cuore. Ti vogliamo ricordare così, con questo sorriso delicato e la tua voglia di aiutare il prossimo. Ciao Cri, ci hai lasciato ma ciò che non ci lascerà mai è il tuo ricordo” così hanno scritto dall’associazione per ricordare una persona che faceva parte della grande famiglia dei volontari dal 2005, che ha ricoperto anche il ruolo di consigliere e che ha sempre partecipato a tutte le iniziative sempre con il suo sorriso e la sua generosità.