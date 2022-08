Due ottantenni soccorsi a Calolzio dopo un incidente stradale

La loro auto si è schiantata contro un muro in via Don Carlo Rosa

CALOLZIO – Una coppia di anziani è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Calolziocorte, dopo un incidente stradale: i due, 84 anni lui e 86 anni lei, viaggiavano su una Fiat Panda quando il loro veicolo si è schiantato contro un muretto a lato della strada.

E’ successo intorno alle 12.30 in via Don Carlo Rosa, non lontano dal centro. Entrambi sono stati assistiti dai Volontari di Calolzio e dal personale del 118, poi trasportati in ospedale in condizioni non gravi.