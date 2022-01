Calolzio. Ladri in azione a Sala, rubati dei pezzi di auto

E’ successo nella notte tra domenica e lunedì, verso le 2

Due le macchina prese di mira, in un caso hanno rubato l’intera marmitta

CALOLZIOCORTE – “Una volta rubavano le auto, adesso si accontentano anche di pochi pezzi”. E’ questo il commento amaro di uno dei due proprietari che nella notte tra domenica e lunedì hanno subito il furto di alcune parti di auto. I ladri avrebbero agito intorno alle 2 di notte, in via Santi Cosma e Damiano, in frazione Sala, nei parcheggi dei condomini nei pressi della scuola primaria di Sala.

“Ad accorgersi è stato il nostro vicino che è dovuto uscire per un urgenza in piena notte e ha trovato la macchina senza tubo e marmitta, stamattina a nostra volta abbiamo trovato la nostra auto con la marmitta a terra e senza un pezzo di tubo che era stato tagliato con il flessibile”.

A disturbare i malviventi, probabilmente, è stata l’uscita inaspettata nel cuore della notte dell’abitante della zona, un evento imprevisto che avrebbe fatto fuggire i ladri. Sembrerebbero solo due le macchina coinvolte, entrambe parcheggiate in strada: in un caso sono riusciti a rubare l’intera marmitta, nell’altro sono stati costretti ad abbandonarla a terra per scappare. Ai derubati non è rimasto altra da fare che riferire l’accaduto alle forze dell’ordine.