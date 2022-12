Calolzio piange Mimmo Roselli storico titolare dell’Autoscuola San Martino

Uomo molto conosciuto, ha insegnato a guidare a generazioni di calolziesi

Si è spento all’età di 75 anni, aveva aperto l’autoscuola negli Anni ’80 con la moglie Tiziana Esposito

CALOLZIOCORTE – In tantissimi lo ricordano perché ha insegnato a guidare l’auto a centinaia di diciottenni di Calolziocorte e non solo. E’ morto nelle scorse ore all’età di 75 anni Domenico Roselli, per tutti Mimmo, per tantissimi anni titolare dell’Autoscuola San Martino con sede in via Galli, la strada che scende verso la stazione.

Una figura di riferimento per tutta la città di Calolzio, impossibile non ricordarlo sulla macchina della scuola guida o con il sigaro in bocca. Un mestiere quello di istruttore che ha sempre svolto fino alla pensione con grandissima passione e dedizione, nonostante all’apparenza fosse una persona molto riservata e di poche parole. Tra le sue passioni c’erano le camminate in montagna.

Domenico Roselli era anche il marito di Tiziana Esposito, ex presidente della Pro Loco di Calolziocorte, scomparsa nel luglio del 2021 dopo una lunga malattia che l’aveva aiutato nella sua attività. E proprio l’attuale presidente Simona Bonacina ha voluto fare le condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore.

Ad annunciarlo è stata la figlia Valeria sui social con una semplice frase: “Ciao Papy, ora sei libero e con mamma. R.i.p.”. Domenico “Mimmo” Roselli lascia i figli Valeria e Paolo e gli affezionatissimi nipoti Alessandro e Ginevra.