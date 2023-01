Carenno, 79enne morto al Pertus. Il corpo recuperato dai soccorsi

Un anziano deceduto per un probabile malore in tarda mattinata

E’ successo nella zona del Passo del Pertus. Il corpo è stato recuperato dai soccorsi

CARENNO – Tragico epilogo a Carenno per un 79enne, morto questa mattina, con tutta probabilità a causa di un malore nelle vicinanze del Passo del Pertus.

L’allarme è scattato poco prima delle 11 e sul posto è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, Giacomo Rossi, residente in paese, ex dipendente comunale, sarebbe stato ritrovato senza vita nei pressi del suo capanno di caccia. I soccorritori si sono adoperati per recuperare la salma e trasportare il corpo verso valle.