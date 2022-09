La donna non riusciva più a proseguire a piedi così ha chiamato i soccorsi

I tecnici hanno raggiunto in fuoristrada la donna che è stata trasportata con la barella fino al parcheggio

CARENNO – Domenica di super lavoro per i Soccorso Alpino e elisoccorso che ieri sono stati chiamati a intervenire su più fronti. Tra i vari soccorsi le squadre di Lecco e del centro operativo del Bione della XIX Delegazione Lariana, intorno alle 13.30, sono stati attivati per una donna di 58 anni caduta sul sentiero in località Monastero, poco sotto Forcella Alta e il Laghetto del Pertus nel territorio comunale di Carenno.

La donna aveva riportato un trauma alla gamba che le impediva di proseguire a piedi. I tecnici hanno raggiunto in fuoristrada la località in cui si trovava la signora che è stata immobilizzata e trasportata con la barella fino al parcheggio dove c’era il marito. Ha poi deciso di andare in ospedale in autonomia. L’intervento si è concluso poco dopo le 16.