Ragazza sorridente, era un punto di riferimento per la comunità di Sala di Calolzio

I funerali saranno celebrati venerdì 7 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale della frazione

CALOLZIOCORTE – Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha sconvolto l’intera comunità di Sala di Calolziocorte, la frazione dove abitava e a cui è sempre stata molto legata. A soli 40 anni è morta Pamela Brambilla, una ragazza molto conosciuta e amata da tutti, catechista e impegnata in parrocchia.

Una persona sorridente, positiva, che non si tirava mai indietro, in tanti la ricordano oggi in questo momento di grande dolore. Grazie alla sua voglia di fare era una catechista molto ben voluta, oltre a collaborare nelle varie attività organizzative della parrocchia. Qualche settimana fa il ricovero in ospedale a causa di una malattia e oggi la triste notizia che ha lasciato tutti attoniti.

Pamela Brambilla lascia il papà Nunzio, ex dipendente di Ausm, gli zii Gianna, Angela, Marisa con Sergio e Mariangela con Giuseppe con le rispettive famiglie e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati venerdì 7 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale della frazione Sala di Calolziocorte.