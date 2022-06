Storico preside della scuola media Manzoni, è morto all’età di 74 anni

Per alcuni anni ha guidato anche la Fondazione del Lavello. I funerali lunedì alle 10 nella chiesa di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Per lungo tempo era stato preside della scuola media Manzoni di Calolziocorte, poi reggente all’Istituto Superiore Lorenzo Rota e aveva anche guidato la Fondazione del Lavello. Calolzio e tutta la Valle San Martino piangono Nevio Lo Martire morto all’età di 74 anni a causa di una malattia.

Abruzzese di origine, sotto la sua ala sono cresciuti centinaia di ragazzi. Nevio Lo Martire è stato un uomo di cultura dentro e fuori dalla scuola dove ha lavorato con dedizione per tutta la vita. La sua storia professionale è legata alla scuola media statale Manzoni dove è stato preside dagli Anni ’90 fino alla pensione. Nel 2014 l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Cesare Valsecchi e vice Massimo Tavola gli aveva tributato un riconoscimento pubblico: “per il grande contributo che ha dato alle scuole calolziesi con grande professionalità e competenza”. Il professore aveva ringraziato condividendo il riconoscimento: “con tutti coloro che mi hanno aiutato durante la carriera lavorativa poiché il lavoro non si fa mai da soli”.

Importante anche il ruolo di presidente, rivestito tra il 2014 e il 2018, della Fondazione Santa Maria del Lavello contribuendo a far conoscere l’importanza del Monastero e del santuario del Lavello attraverso eventi culturali. Uomo conosciutissimo in molti oggi ne piangono la scomparsa a cominciare dalle generazioni di studenti della Valle San Martino a cui è sempre rimasto legato.

Nevio Lo Martire lascia la moglie Anna, la figlia Tatiana con il marito Carlo, gli adorati nipoti Lorenzo e Cesare, la sorella Teresa, il fratello Dario con Marinella e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 13 giugno alle ore 10 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte. Nevio Lo Martire si trova presso Rsa Bramante di Pontida in via Gambirago, 571, giungerà in chiesa domenica alle ore 9.30.