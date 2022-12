E’ grande il dolore a Carenno per la morte dell’ex sindaco Maurizio Mazzoleni

Presidente del Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì, l’ingegner Mazzoleni si è spento all’età di 67 anni

Uomo dal profondo senso civico, i funerali saranno celebrati venerdì 9 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Carenno

CARENNO – E’ grande il dolore a Carenno e in tutta la Valle San Martino per la morte improvvisa dell’ingegner Maurizio Mazzoleni. Classe 1955, Mazzoleni è stato sindaco di Carenno per due mandati, dal 1995 al 2004, successivamente ha ricoperto la carica di vicesindaco nei cinque anni di mandato del sindaco Alessandro Tironi. Una passione, quella per la politica, che ha trasmesso anche al figlio Pierfrancesco, attuale capogruppo di Carenno Ideale, il gruppo di minoranza in consiglio comunale.

“Ci stringiamo al dolore del nostro capogruppo Pierfrancesco Mazzoleni e della sua famiglia per l’improvvisa perdita del caro papà, che ricordiamo con riconoscimento per il suo profondo senso civico e attaccamento alla comunità di Carenno. Arrivederci Maurizio”.

Un attaccamento al territorio che è proseguito anche al di fuori dell’ambito amministrativo. Fino al 2020, infatti, è stato coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile prima di rassegnare le dimissioni per motivi personali. Proprio in quell’occasione a lui era andato il ringraziamento dell’amministrazione: “Vorrei pubblicamente ringraziarlo per quanto fatto in questi mesi a servizio della comunità – aveva detto allora il sindaco Luca Pigazzini -. Soprattutto in quest’anno 2020 il suo supporto è stato prezioso nella gestione della situazione di emergenza sanitaria”.

Maurizio Mazzoleni era attualmente presidente dell’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì. All’associazione, costituitasi nel 2010, è affidata tramite convenzione la cura del Museo dedicato ai muratori presente nel centro storico del piccolo paese della Valle San Martino. Maurizio Mazzoleni lascia la moglie Marisa, il figlio Pierfrancesco con Deborah e la piccola Aurora. I funerali saranno celebrati venerdì 9 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Carenno.