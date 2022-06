Il 41enne è morto nella notte in seguito a un drammatico incidente

Il funerale sarà celebrato mercoledì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa di San Gottardo

TORRE DE’ BUSI – La comunità di Torre de’ Busi si è risvegliata stamattina con la più terribile delle notizie. Maurizio Rota, 41 anni, è morto la scorsa notte in un drammatico incidente in moto avvenuto in via Statale a Garlate. L’uomo, residente nella frazione di San Gottardo, ha perso il controllo della sua motocicletta giunto all’altezza della rotonda all’incrocio con via Filatoio finendo rovinosamente a terra. Inutili tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

“Ovviamente siamo tutti quanti sconvolti per la tragica notizia – ha detto il sindaco Eleonora Ninkovic -. Il mio pensiero va alla famiglia di Maurizio per l’immenso dolore che stanno provando in questo momento. La morte è sempre una cosa brutta, ti porta via persone care che ami… se poi si tratta di in figlio immagino che il dolore si moltiplichi all’infinito. Mi auguro solo che la grande fede della famiglia, della mamma, li possa aiutare a sopportare questa perdita e li aiuti ad andare avanti. Possiamo solo pregare per Maurizio e per la sua famiglia”.

Maurizio Rota era conosciuto nel piccolo paese di Torre de’ Busi, come del resto la sua famiglia. Un ragazzo riservato e tranquillo, così lo ricordano, sempre gentile e disponibile. La mamma è volontaria in chiesa e nelle feste una famiglia a modo e rispettosa. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza nei confronti di papà Carlo mamma Letizia e della sorella Francesca. I funerali saranno celebrati mercoledì 29 giugno nella chiesa parrocchiale di San Gottardo a Torre de’ Busi alle ore 10.