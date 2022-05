Elisoccorso a Calolzio per un malore, muore un muratore di 64 anni

I soccorsi sono entrati in azione poco prima delle 10 di oggi, sabato

Per l’uomo, originario di Carenno, purtroppo non c’è stato nulla da fare

CALOLZIOCORTE – Un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nella mattinata di oggi, sabato 28 maggio, l’elisoccorso è intervenuto in via Toscanini a Calolziocorte per un uomo di 64 anni che è stato colpito da un infarto. Sul posto sono giunti anche l’ambulanza e i carabinieri.

Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo, un muratore di 64 anni, che stava compiendo alcuni lavori in zona. La tragedia è avvenuta poco prima delle 10, la vittima del malore è Ugo Rossetti, originario di Carenno e conosciuto in Valle San Martino.

L’uomo è cugino dell’assessore calolziese Cristina Valsecchi che, vedendo i soccorsi, aveva raggiunto via Toscanini dove ha appreso che la vittima purtroppo era un suo famigliare.