Escursionista infortunato nel canale di Valnegra, recuperato stanotte dall’elisoccorso

La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 21.40 circa

ERVE – L’allarme è scattato alle 21.40 circa di ieri sera, sabato, quando i parenti non lo hanno visto rientrare dall’escursione alla capanna Monza e poi oltre, probabilmente fino in vetta al Resegone.

Così, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, con tre squadre del soccorso Alpino in partenza per la Capanna Monza da diversi sentieri, ma a fermare le operazioni via terra è stata una chiamata dello stesso escursionista di 59 anni, che ha chiesto aiuto.

A quel punto è partito l’elisoccorso da Como, abilitato al volo notturno, che è riuscito ad individuare l’uomo finito nel canale di Valnegra con diverse ferite causate da una caduta che, proabilmente, gli ha fatto perdere conoscenza.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo. L’intervento si è concluso all’1 circa di questa notte, domenica.