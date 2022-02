Grosso incendio a Foppenico, in due si salvano scappando da un balcone

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in via Innominato

Provvidenziale la presenza di una via di fuga sul retro della casa per due fratelli rimasti lievemente intossicati

CALOLZIOCORTE – Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 10 febbraio, a Calolziocorte per un grosso incendio che si è sviluppato in un appartamento. I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con quattro automezzi (autopompa, autobotte, autoscala e mezzo fuoristrada boschivo) nella frazione Foppenico, in via Innominato, la strada che sale all’altezza della casa di riposo.

Fortunatamente nessuna persona avrebbe riportato gravi conseguenze, anche se due fratelli che si trovavano all’interno della casa se la sarebbero vista davvero brutta. L’incendio, infatti, si sarebbe sviluppato al piano terra, nei locali che ospitano la cucina; il padre era uscito per andare al lavoro mentre i due fratelli dormivano nella stanza al piano superiore.

A svegliarli è stato il denso fumo nero che aveva invaso la casa e impediva loro di raggiungere il piano inferiore e quindi l’uscita. I due si sono salvati scappando da un balconcino posto sul retro dell’abitazione. Gravissimi danni all’appartamento, secondo una prima ipotesi che dovrà essere poi confermata, a causare l’incendio potrebbe essere stato un cortocircuito.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e stanno lavorando per mettere in sicurezza l’appartamento. I due fratelli sono stati comunque trasportati all’ospedale per una lieve intossicazione. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi.