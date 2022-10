Attraverso le parole dell’amico Angelo Fontana il racconto di un bell’episodio avvenuto pochi giorni fa

“Proprio domenica scorsa aveva regalato alla sede Anmi di Calolzio un binocolo della Prima Guerra Mondiale appartenuto al padre”

CALOLZIOCORTE – Parole commosse quelle dell’Angelo Fontana, (responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale) per ricordare Giuseppe Figini morto nella giornata di ieri, giovedì 13 ottobre, in un incidente in bicicletta avvenuto a Maggianico (Lecco). Fontana aveva incontrato Figini solo pochi giorni prima in una bella occasione che ha voluto raccontare.

“Sgomento e incredulità per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Figini, caro amico di Calolziocorte, venuto a mancare giovedì 13 ottobre all’età di 83 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta, sulla strada nei pressi di Maggianico di Lecco. Una persona gentile, generosa, concreta, da sempre impegnata nel volontariato, che mi piace ricordare in occasione di un momento speciale: la cerimonia di consegna, svoltasi proprio la scorsa domenica, di un contributo a Telethon Provinciale nelle mie mani da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Calolziocorte. In quella occasione Giuseppe Figini era presente nella sede dei Marinai di Calolzio per regalare alla sezione un binocolo della Prima Guerra Mondiale appartenuto al padre. I Marinai, per manifestare la loro gratitudine per il dono ricevuto, hanno consegnato a Figini una targa. Una perdita sentita da tutta la comunità, dal gruppo Anmi e da Telethon Provinciale, che esprimono profondo cordoglio ai suoi famigliari”.